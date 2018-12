Gattuso su Higuain: "Voglio vedere il Gonzalo del secondo tempo a Frosinone. Ha pagato il rigore sbagliato e l'espulsione con la Juve"

Alla vigilia della gara contro la Spal, Rino Gattuso ha rilasciato queste parole in conferenza stampa su Gonzalo Higuain: "Voglio vedere Higuain del secondo tempo a Frosinone, quello è Higuain, ha saltato l'uomo, ha avuto occasioni. Le palle gol si possono sbagliare. Il rigore e l'espulsione con la Juve li ha pagati un po'. Non voglio sentir parlare di cessione, questo riguarda la società e il suo entourage, finché resterà qua ne avremo bisogno. Quest'anno fa più dribbling rispetto all'anno scorso, stessi palloni toccati, gli manca la stoccata e il gol. Gli manca questo. Dopo l'espulsione dà la sensazione che non sta benissimo a livello fisico ma non è così, sta bene. Nel secondo tempo di Frosinone è uscito. Sento che ogni giorno l'ha chiamato qualcuno, io penso rimarrà qua, poi se succederà il contrario mi sarò sbagliato, ma da quello che ci siamo detti penso resterò qua".