Gattuso su Montolivo: "Nulla contro di lui, scelta tecnica. Fa parte della squadra"

Gennaro Gattuso torna a parlare di Riccardo Montolivo e del suo momento nel Milan. Queste le parole in conferenza: "Si allena con la squadra a parte quando faccio le contrapposizioni, è l'unico momento dove non lo uso. Contro Montolivo non ho nulla, faccio delle scelte tecniche. A livello tecnico/tattico sto portando avanti un discorso, non ho nulla contro di lui, fa parte della squadra, non è una scelta di simpatia e di antipatia. La scelta è basata su questi concetti".