Gattuso sugli infortuni: "I tuttologi parlano, ma abbiamo subito solo 5 problemi muscolari"

Falcidiato dall'emergenza infortuni, mister Gattuso ha parlato così della assenze in conferenza stampa: "Romagnoli e Musacchio si può provare ad averli a disposizione tra 2/3 settimane, questa è una mia idea parlando con lo staff medico. Ho letto che tuttologi hanno detto ciò che abbiamo fatto e ciò che no abbiamo fatto. Al Milan ci sono grandi professionisti, quest'anno siamo a 5 infortuni muscolari. Si sono fatti male tutti insieme. Romagnoli in Spagna non l'ho fatto giocare perché era a rischio infortunio. Romagnoli si è fatto male a Coverciano. Biglia si è fatto male su campo 3 non scattando. Caldara si è fatto male a campo 5 che assomiglia per caratteristiche a San Siro, unico giocatore che si fa male scattando. Non sto cercando gli alibi, siamo una squadra che non lavora in palestra, non facciamo allenamenti di gambe in palestra. Forse abbiamo sbagliato qualcosa, ma se andiamo a vedere negli altri anni è successo di peggio".