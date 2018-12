Gattuso sui cori razzisti: "Ritirerei la squadra, bisogna di avere il coraggio di fermarsi"

Nella conferenza stampa di oggi a Milanello, Rino Gattuso ha parlato così delle possibilità di ritirare la squadra in caso di cori razzisti: "Se ritirerei la squadra? Ti direi di sì, è giusto che ci fermiano, uno deve avere il coraggio. Se qualcuno ha il coraggio diventa più facile per tutti. Non diamo però martellate solo al nostro paese, in altri paesi civili ho visto lanciare banane. Se 50.000 applaudono non si sentono quei 4/5 imbecilli. Koulibaly è un armadio, è fortissimo, i versi vengono fatti anche per paura. Non si deve fare, io gli do anche questa lettura qua. Penso che quei bu non sono per il razzismo ma per paura, sono 4 imbecilli. Non siamo una nazione di razzisti, abbiamo tanti immigrati che lavorano qui. Penso che questi che ululano non si rendono conto di quello che fanno".