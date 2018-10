Gattuso sui nuovi acquisti: "Sono contentissimo del mercato estivo"

"Se domani i nuovi acquisti giocano titolari non è perché sto dietro alle critiche, posso sbagliare ma c'è sempre una logica e un senso. Se domani scendono in campo è perché l'ho scelto io, in questo momento Castillejo non ha giocato tantissimo ma ha giocato, Laxalt ha fatto spezzoni, Bakayoko in Europa ha sempre giocato titolare, anche Reina. Sono molto contento siano arrivati, a livello tattico hanno avuto difficoltà e ci vuole del tempo, ma sono contento e orgoglioso di averli in squadra con me. Sono contentissimo del mercato estivo, bisogna vedere perché adesso non li stiamo schierando tantissimo. Non è tutto da buttar via, abbiamo perso una partita importante, abbiamo perso col Napoli, la squadra è viva, deve trovare la tranquillità, sono contentissimo di tutti i giocatori che ho a disposizione": queste le parole in conferenza stampa di Rino Gattuso sui nuovi acquisti del mercato estivo rossonero.