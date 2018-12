Gattuso sul caso Koulibaly: "Sono d'accordo con Ancelotti, serve rispetto"

In merito alla questione razzismo nel calcio, Rino Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa: "Mi trovo d'accordo con le parole di Ancelotti, giusto fermarsi, ma bisogna capire che sono quattro imbecilli, non tutto lo stadio. Sta succedendo da tantissimo tempo, è un problema e bisogna portare rispetto per tutte le persone. Siamo tutti uguali. C'è bisogno di rispetto".