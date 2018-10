Gattuso sul derby: "La partita non è stata preparata per il pareggio, non è tutto da buttare"

Queste le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa prima del Betis in merito alla sconfitta nel derby contro l'Inter: "Si deve ripartire, l'amarezza rimane, quello che ho detto in conferenza stampa dopo la partita lo ridico. La partita non è stata preparata per il pareggio, a livello caratteriale la squadra mi è piaciuta tantissimo. Siamo venuti a mancare sul nostro punto forte, sul palleggio, ci è venuto il braccino, ma non abbiamo preparato la partita per pareggiarla. Devo essere bravo a valutare la squadra, non è tutto da buttare via quello che abbiamo fatto".