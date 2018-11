Gattuso sul gol: "Mi sembrava una follia che non calciassimo mai"

Gennaro Gattuso, nel corso dell'intervista a Milan Tv, ha parlato così dei suoi pensieri al momento del gol contro l'Udinese: "Non posso dire le parole che ho detto in panchina, perchè mi sembrava una follia che non calciassimo mai e continuassimo a passarcela. Quando parlo di veleno intendo questo, dobbiamo essere più cattivi a finalizzare. Castillejo poteva andarci più cattivo nelle conclusioni. Ho sbagliato ad uscire dall'area tecnica e l'arbitro mi ha allontanato giustamente, ma non ho detto nulla al guardalinee. Sapevo che era tutto buono, perchè ce l'avevo negli occhi l'azione. Ne è valsa la pena sicuramente. Cutrone è stato molto bravo, il 90% delle volte calcia in diagonale da lì".