Gattuso sull'Inter: "Squadra fisica e con valori, non dobbiamo aver paura"

Alla vigilia del derby, mister Gattuso ha presentato così la sfida in conferenza. Queste le parole sull'Inter: "E' una squadra forte, non solo sulla carta, lo ha dimostrato in Champions League. Ha grandi valori, grande fisicità, dobbiamo stare molto attenti, non dobbiamo commettere errori ed aver paura. Dobbiamo rispettare l'Inter e giocare come sappiamo giocare, ci sono in ballo i tre punti, dobbiamo fare attenzione sui calci piazzati, sui movimenti di Icardi e Perisic".