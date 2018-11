Gattuso sulle critiche: "Fanno parte del lavoro, siamo legati ai risultati. Sapevo che la squadra e l'ambiente erano con me"

Gennaro Gattuso, in esclusiva ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così delle critiche ricevute: "L'ho vissuto anche da calciatore sulla mia pelle. Sono cose che ho ritoccato con mano con tanto tempo. Fanno parte del lavoro, così come i complimenti. Basta poco per tornare dalle stelle alla stalle. L'importante è avere la passione per questo lavoro ed essere coerente con tutti. Siamo legati ai risultati, ma sapevo che tutta la squadra e l'ambiente era con me. Sembra che siano passati cent'anni dai miei tempi per come si vive oggi il calcio. Si lavora molto di più sul web, ci sono i tifosi da tastiera, ma quello fa parte del gioco. Da parte mia ci sarà sempre grandissima professionalità e grandissima voglia. Da parte mia ci sarà sempre riconoscenza, perchè mi ha dato la possibilità di allenare una squadra così importante ad un'età così giovane".