Gattuso sulle vittorie in extremis: "Frutto del lavoro duro di quest'estate, quando le altre squadre sulle gambe noi ne abbiamo ancora"

Gennaro Gattuso, nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così delle vittorie nei minuti finali: ""E' frutto del lavoro duro di quest'estate. Non è un caso che quando le altre squadre sono sulle gambe, noi diamo la sensazione di averne ancora e usciamo fuori. E' merito dei sacrifici che hanno fatto i ragazzi quest'estate. Il rammarico più grande è per i giocatori che abbiamo perso, perchè abbiamo perso Biglia per tanto tempo per una ricaduta e con Caldara siamo stati sfortunati, perchè ha giocato pochissimo. Sono molto contento di come stiamo affrontando le partite e di come teniamo il campo, anche se ancora non giochiamo da squadra vera al 100%. Non è il carattere di Gattuso, ma è il carattere di questi giocatori. Per un mese ci hanno massacrato e rotto le scatole dicendo che questa squadra non aveva carattere ed esperienza, ma questi ultimi risultati ci stanno dando più convinzione".