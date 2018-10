Gautieri su Gattuso: "Rino sta bene al suo posto, ci vuole equilibrio"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Carmine Gautieri, fra le altre cose, ha parlato anche del momento di Gennaro Gattuso: "In Italia manca l’equilibrio. Se andiamo a guardare la partita prima del derby Gattuso era l’allenatore ideale per il Milan. Gennaro sta facendo un ottimo lavoro. Poi qualche risultato negativo può capitare. In Italia è facile puntare il dito contro l’allenatore... è la scelta più semplice. Per me Gattuso sta bene al suo posto. Il Milan ha due dirigenti importanti come Leonardo e Maldini che sapranno gestire la situazione".