Gazidis: "Abbiamo sentito sempre il supporto dei tifosi. Al Milan siamo tutti uniti, con questa attitudine tutto è possibile"

Queste le parole di Ivan Gazidis, ad rossonero, a Milan TV sui tifosi milanisti: "Non ho parole per questi tifosi. Abbiamo vissuto tutti un momento difficile, ma abbiamo comunque sentito sempre il loro supporto. Al Milan siamo tutti uniti, con questa attitudine tutto è possibile. Mi vengono i brividi se penso a quello che hanno fatto fuori da Casa Milan. Voglio ringraziarli perchè il loro supporto è fondamentale per la nostra crescita. La mia grande speranza è che in futuro io possa essere considerato solamente un tifoso del Milan come loro. Forza Milan sempre!".