Gazidis: "Ristrutturare San Siro? Sarebbe comunque irriconoscibile, a quel punto meglio un nuovo stadio"

In merito alla decisione di non ristrutturare San Siro, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha rilasciato queste parole al Daily Milan: "Probabilmente finiremmo per spendere tanti soldi per sistemare uno stadio che non sarebbe comunque lontanamente ben costruito e buono come potrebbe essere il nuovo stadio. L’opera di ristrutturazione renderebbe San Siro comunque irriconoscibile rispetto all’attuale impianto, quindi, visto che c’è questa incredibile opportunità di costruire insieme un nuovo stadio perché non farlo? Il nuovo San Siro non sarà solo un faro per il calcio italiano, ma uno dei, se non il migliore stadio in Europa".