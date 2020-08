Gazidis sull'addio a San Siro: "Quando i tifosi visiteranno il nuovo stadio, capiranno che è stata fatta la mossa giusta"

Ai microfoni del Daily Mail, Ivan Gazidis, ad rossonero, ha parlato così di San Siro: "San Siro è uno stadio iconico. C’è una storia infinita in quell’edificio e abbiamo molto rispetto per questo. Il modo migliore per onorare la storia delle due società e di San Siro è creare un futuro per il club che abbraccerà e coinvolgerà la prossima generazione di fan e San Siro non è attrezzato per quel futuro, visto che diverse strutture non sono come vorremmo, ad esempio i bagni per i disabili. San Siro genera moltissimi ricordi ed emozioni, ma il nuovo stadio offrirà un ambiente migliore per assistere ai match. Aggiungeremo tutto ciò che ha uno stadio moderno. Quando i tifosi visiteranno il nuovo stadio, capiranno che è stata fatta la mossa giusta. Fino a quel momento, ovviamente, il focus è sulla nostalgia per San Siro".