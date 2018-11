Genoa, ag.Kouamé: "Milan? Piace a tanti club, ma al momento il mercato non ci interessa"

Christian Kouamé, attaccante del Genoa, è una delle sorprese di questa prima parte di stagione di Serie A. Il suo agente, Michelangelo Minieri, ha rilasciato queste parole ai microfoni di calciomercato.com: "L'arrivo al Genoa dal Cittadella? Era un giocatore seguito e che aveva molto mercato. Tutto passava dal Cittadella e dal suo direttore Marchetti. E' stato bravo il presidente Preziosi a convincere i veneti e a far sentire il giocatore importante per il progetto del suo Genoa. Milan? Posso dire che c'erano diversi club di serie A, il Cittadella lo ha sempre ritenuto un giocatore importante e pretendeva tanto per lui. Adesso è al Genoa, un club di livello sempre molto abile nel valorizzare questo tipo di calciatori. Ho sempre visto il Genoa come una società modello. Se piace a Leonardo? E' un ragazzo del 97' di valore ed è normale che sia attenzionato da tutti. L'importante è che cresca, migliori sempre di più il tenore delle sue prestazioni. Le notizie di mercato, al momento, non ci interessano. I contatti ci sono stati con tutti, poi bisogna vedere quella che sarà la strategia del presidente Preziosi sul giocatore. E' normale che i dirigenti prendano informazioni su Kouamé, a noi piace parlare più di cose concrete, di offerte vere e proprie. Al momento sono arrivati sondaggi da diversi club importanti ma non solo italiani".