Genoa, Perinetti: "Siamo stati costretti a vendere Piatek"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato della cessione si Piatek al Milan: "Genoa grande protagonista del mercato. In entrata e in uscita. Siamo stati costretti a fare la cessione di Piatek, consequenziale alla presa di posizione di Higuain: come il Milan non ha potuto trattenere il Pipita noi non abbiamo potuto tenere Piatek. Il concetto del tifoso è assolutamente comprensibile e condivisibile. È dispiaciuto anche a noi perdere il ragazzo. Ma le dinamiche del mercato sono queste... il calcio business non piace, ma se un calciatore ha la possibilità di prendere molti più soldi e fare il salto non puoi non accontentarlo".