Gentile: "Milan, Inter e Napoli sono sullo stesso livello"

Ai microfoni di Radio Rai, Claudio Gentile ha parlato dei temi attuali.

Napoli, Milan e Inter: ci sono differenze di organico?

"A livello di gruppo sono allo stesso livello. A volte perdi partite che non meriti di perdere. Queste squadre stanno meritando la classifica che hanno. I passi falsi fanno parte del campionato e certamente le tre in testa stanno dando tanto. Il Napoli sta vivendo un momento molto positivo ma il campionato è ancora lungo e ci saranno cambiamenti in alto".