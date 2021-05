Gentile sull'arrivo di Maignan: "Il Milan prende un portiere molto bravo. La differenza di cifre giustifica la scelta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato della situazione Donnarumma. Queste le sue parole: "Il segreto di squadre come il Bayern è quello di non aver mai fatto il passo più lungo della gamba e il Milan è giusto che segua questo modello. E' un peccato che il Milan perda Donnarumma ma prende un portiere molto bravo. La differenza così ampia di cifre giustifica la scelta e la rende comprensibile anche per rinforzare il resto della squadra. E' legittimo anche che Donnarumma voglia guadagnare tanti soldi"