Giacinti a MTV: "Derby emozione unica, se vinciamo torno a casa a piedi"

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile di Mister Ganz, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan TV in vista del derby di domenica contro l'Inter, il primo della storia della Serie A Femminile. Ecco l'intervista integrale:

Cos’è per te il derby? "La prima sensazione che mi viene in mente è emozione, affrontare un derby è qualcosa di unico. Sono emozioni che ci resteranno dentro".

Avresti mai pensato di giocarne uno? "Sinceramente no, non avrei mai pensato di essere al Milan e giocare un derby così importante per tutte noi".

Il tuo derby preferito? "Mi ricordo quello del gol di Ronaldinho del 2008, è stato un derby fantastico. Mi è rimasta impressa soprattutto la sua esultanza".

Descrivici il derby dei tuoi sogni. "Il derby dei miei sogni lo immagino con una stadio pieno. Con la voglia e la cattiveria di voler lottare su tutti i palloni, con il pubblico che ci trascina e speriamo di riuscire a fare un bel calcio perché abbiamo bisogno di trasmettere anche questo".

Il tuo gol preferito in un derby? "Preferisco quelli di Pippo Inzaghi, perché è più nelle mie caratteristiche fare gol del genere".

Che inter ti aspetti? "Sicuramente troveremo un’inter più agguerrita e più forte in ogni reparto. Troveremo un’inter che ha voglia di vincere il derby. Sicuramente noi andremo per fare la nostra partita sfruttando al meglio le nostre caratteristiche".

Come vi ha preparato mister Ganz? "Il mister è molto tranquillo. Stiamo lavorando sulla nostra squadra. Siamo tutte tranquille, andremo ad affrontare una squadra forte quindi è normale che siamo concentrate, come nelle altre partite".

Cosa servirà per vincere il derby? "Per vincere un derby servirà intelligenza, compattezza, dimostrare che siamo unite e mostrare la stessa squadra che abbiamo fatto vedere a Roma".

Pur di vincere il derby sei disposta a… “Sarei disposta a qualsiasi cosa, però facciamo che se dovessimo vincere il giorno dopo la partita torno a casa a piedi dall’allenamento”.