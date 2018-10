Giacinti: "Siamo in testa alla classifica ma non importa, vogliamo migliorare ancora. Contro la Juve sarà difficile"

Sempre ad acmilan.com le dichiarazioni di Valentina Giacinti, decisiva per la vittoria e salita a quota sette gol dopo cinque giornate di campionato:

Gli obiettivi del Milan sono quelli di puntare sempre a fare meglio: siamo primi in classifica ma non importa, vogliamo continuare a fare belle prestazioni e a vincere come squadra. Tutto quello che arriva per me è positivo, per me l'importante è aiutare la squadra. Prepareremo bene in settimana la partita contro la Juve, sarà difficile perché loro sono forti. Noi cercheremo di usare le nostre carte e dimostrare di essere all'altezza.