Giampaolo a MTV: "Non mi è più piaciuta la reazione disordinata che abbiamo avuto. Equilibrio rotto da quella punizione"

Ecco le parole di Marco Giampaolo a Milan TV dopo il derby:

Sulla partita: "So che il risultato condiziona il giudizio, perdere il derby è un dolore. Siamo partiti un po' così, poi ci siamo assestati e abbiamo fatto bene. Siamo stati in partita, abbiamo colmato il piccolo divario di esperienza che c'è tra le due squadre. L'equilibrio è stato rotto da quella punizione. Non mi è più piaciuta la reazione disordinata che abbiamo avuto. Bisogna restare dentro la partita con organizzazione, ma sono cose che si assimilano con il lavoro e con il tempo".

Sulla difficoltà contro le grandi: "E' sempre una questione di atteggiamento. La squadra ha provato a rischiare, la linea difensiva è stata alta, l'atteggiamento non è stato attendista. A me non piace difendere nella nostra porta. Il gol di Piatek è stato annullato per un pallone carambolato sul corpo di Kessie. Dobbiamo imparare a reagire in modo ordinato".

Sui pochi tiri in porta: "In queste prime partite stiamo faticando su questo aspetto. L'ideale sarebbe recuperare il pallone più alti per essere più vicini alla porta. Non mi piace giocare con un solo attaccante davanti, per questo insisto con il 2+1".

Sui giocatori di qualità: "Stasera non hanno fatto male. Suso, Calha e Kessie non mi sono dispiaciuti. Calha l'ho tolto perchè lo vedevo più stanco".