Giampaolo: "Nessuno si aspettava questa situazione. Manca l'ultimo pezzettino per raccogliere i frutti del nostro lavoro"

Alla vigilia del match contro il Genoa, Marco Giampaolo ha commentato così il momento della sua squadra in conferenza stampa: "Nessuno si aspettava questa situazione. Purtroppo le cose sono andate così, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, ora dobbiamo uscire da questo momento negativo. Come possesso palla siamo secondi solo al Napoli, mentre come supremazia territoriale siamo i primi. Ci manca il dettaglio e gli ultimi venti metri per concretizzare quello che creiamo. Manca il dettaglio, manca l'ultimo pezzettino per raccogliere i frutti del lavoro che facciamo. Questa squadra ha dei valori. Un risultato riesce a farti svoltare perchè azzeri il peso delle sconfitte precedenti. L'aspetto psicologico è fondamentale. Se non stai bene mentalmente fai fatica anche fisicamente".