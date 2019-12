Gianni di Marzio: "Milan, io insisterei su Piatek e Paquetà"

Intervenuto a TMW Radio, Gianni Di Marzio ha parlato così di Piatek e Paquetà:

Su Piatek: "Io insisterei a farlo giocare prima punta con Ibra libero di svariare in attacco. Riuscirà Ibra a recuperare terreno per entrare in Europa? Ho questo dubbio. Riuscirà a recuperare tutti quei punti all'Atalanta? Il Milan ha un attacco anemico, se togliamo anche Piatek che succede? Può giocare con un 4-3-3 con giocatori che gli permettono di andare a gol. Al Genoa ha fatto grandi gol, possibile che si sia dimenticato di giocare a calcio? Deve andare in una squadra che abbia degli esterni alti che gli offrano assist. Io punterei ancora su di lui, più di Leao".

Su Paquetà: "Ci punterei su di lui, come intermedio. E' arrivato in Italia come il nuovo Kakà. L'ho visto molto bene in Sudamerica, nessun osservatore lo aveva notato. Però bisogna puntarci".