Gilardino: "Milan, Pioli è la persona giusta"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "Ha grande equilibrio e lo trasmette al gruppo. Da collega aggiungo che al Milan, in poco tempo, ha creato ordine tattico, trovando a tutti la collocazione giusta. È arrivato in un momento di confusione, ha resettato e ha dato serenità. Se si vuole programmare una squadra proiettata nel futuro, con un mix di gioventù ed esperienza, è la persona giusta. E Maldini lo è alla scrivania: ha carisma e personalità. Se rimarrà però dovrà poter decidere".