Giroud chiaro: "Sono qui per lasciare il segno, voglio vincere con il Milan"

Olivier Giroud, neo centravanti del Milan, si è così espresso durante la sua conferenza stampa di presentazione sull'obiettivo personale per la sua avventura in rossonero: "In ogni singolo club in cui ho giocato, ho voluto lasciare il segno. Sono qui per lasciare il segno, ho vinto tanto e voglio vincere trofei con il Milan. Ho degli obbiettivi nella mia testa ma non li dirò. Ovviamente voglio segnare più gol possibili e aiutare la squadra. Vogliamo realizzare il meglio per il club e ottenere il massimo"