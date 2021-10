Giroud: "Mi sento molto fortunato. Se a 20 anni mi avessero detto che avrei vinto così tanti trofei..."

Olivier Giroud, intervistato dal Daily Mail, ha parlato così della sua carriera da calciatore: "Superare difficoltà e dubbi è stato molto importante per me nel corso degli anni. Mi riprendo sempre, sono così. I miei amici e mio fratello dicevano che ero sempre al meglio quando ero con le spalle al muro. Se 20 anni fa mi avessero detto che avrei vinto così tanti trofei e vissuto così tante cose incredibili, non l'avrei mai immaginato. Mi sento molto fortunato".