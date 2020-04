Giuffredi (ag. Conti): "Telefonate per Andrea? Non parliamo di mercato. Aspettiamo che torni al 100%, poi vedremo"

Mario Giuffredi, procuratore di Andre Conti, a Si Gonfia La Rete su Radio Marte: “Telefonate per Conti? In questi giorni del mercato non ne parliamo proprio, la situazione è un po' anomala. Conti ha due anni di contratto al Milan, quest'anno ha iniziato a far vedere a sprazzi quello che era il Conti dell'Atalanta. L'anno prossimo ci aspettiamo che torni al 100%, poi vedremo da qui all'estate quello che succederà".