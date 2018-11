Giugliano a Sky: "Sombrero sul gol di Giacinti? È la mia giocata, non ci ho pensato due volte"

Manuele Giugliano, centrocampista del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il grande successo ottenuto contro la Juventus Women: "Sombrero sul primo gol? Quella giocata lì è il mio forte, ero convinta di farlo e stavo bene. Mi è passato per la testa e l'ho fatto bene, mi è riuscito bene e poi ho chiuso con l'assist per Vale (Giacinti) che ha segnato. Abbiamo tanto talento, carattere, credo siamo fondamentale per una squadra. Poi stiamo cercando di creare un grande gruppo".