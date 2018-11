Graziano su Gattuso: "Si sta staccando l'etichetta di essere un allenatore che dà solo tanta grinta"

Mirko Graziano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole a SkySport24 sul Milan: "Gattuso piano piano si sta staccando l'etichetta di essere un allenatore che dà solo tanta grinta. Sta dimostrando invece di essere un tecnico con anche grande qualità. Gattuso gestisce una rosa da quinto-sesto posto, secondo me è inferiore a Juve, Napoli, Inter e Roma, quindi se dovesse andare in Champions sarabbe un grande traguardo. Difesa a tre? Credo che presto si tornerà a quella a quattro. Non ha grandi alternative in alcune zone di campo, quindi può inventarsi poco. La rosa del Milan è ancora incompleta e non sarà facile completarla visto che ci sarenno dei paletti per il Fair Play Finanziario. Sono sicuro comunque che presto Gattuso troverà la quadra e andrà avanti con il 4-4-2. Romagnoli? Non era semplice, ha avuto un po' di fortuna, ma è stato un bel gesto tecnico".