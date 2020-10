Grygera: "Sparta riposato, ma il Milan è in gran forma"

Tuttomercatoweb.com ha intervistato Zdenek Grygera per parlare dello Sparta Praga, avversario del Milan in Europa League: "Dall'anno scorso hanno iniziato un processo di ricostruzione, cambiando in modo significativo la rosa e riconquistando l'accesso a una competizione europea. Sono in testa alla classifica del campionato ceco, sei vittorie su sei e hanno mostrato un bel collettivo. La fortuna loro - ha aggiunto in merito alla sfida di questa sera - è che hanno avuto una settimana per recuperare le energie e preparare solo la partita contro i rossoneri. Lo stop al campionato può essere un vantaggio. Certo che il Milan è di un altro livello, ma in tempi di Covid tutto è possibile: da un giorno all'altro può star fuori uno o più giocatori chiave e cambia tutto. Lo Sparta dovrà sfruttare le porte chiuse di San Siro e magari la stanchezza del Milan dopo una partita dispendiosa come quella contro la Roma. Certo è che ho visto la squadra di Stefano Pioli e mi sembra in gran forma, con risultati che stanno aumentando la fiducia del gruppo".