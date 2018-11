Higuaín a MTV: "Via dal Milan? I giornali non sanno cosa scrivere. Orgoglioso di questa squadra, sta lottando"

Alla vigilia di Milan-Dudelange, Gonzalo Higuaín ha parlato ai microfoni di Milan TV. Questa l'intervista completa: "Lunedì era il giorno di riposo a Milanello, ma qui eravamo in 16 ad allenarci. È il segnale giusto, è lo spirito giusto. Chi se la sentiva è rimasto qua a lavorare e fare allenamento, dimostra la compattezza e la voglia che abbiamo nonostante le assenze e gli infortuni".

Soddisfatto della prestazione all'Olimpico? "Certo che sì. Quando mi è toccato star fuori per infortunio o per squalifica, la squadra ha sempre fatto bene e ne sono orgoglioso. In più abbiamo perso dei titolari e nonostante tutto stiamo tenendo testa a chiunque. Logico, una vittoria sarebbe stata meglio però anche un punto contro la Lazio lo accettiamo, ci manca solo un punto per la Champions. Se ce lo avessero chiesto prima della gara, avremmo firmato per un pari nelle condizioni di infortuni in cui siamo e per la forza dell'avversario. Logico che poi c'è dispiacere però per come sia andata...".

Le parole di Gattuso: "Con il mister c'è un dialogo aperto, scherziamo e ci diciamo tutto per qualsiasi tema. Quando i giornali non sanno cosa scrivere e di cosa parlare inventano delle storie, ma io sono tranquillo al Milan e abbiamo un grande obiettivo davanti".

Su Milan-Dudelange: "È importante per noi, dobbiamo vincere ad ogni costo altrimenti ci complichiamo la qualificazione. Vincendo domani è una gran passo avanti per passare il turno di Europa League".

I primi mesi al Milan: "Voglio dare di più. Purtroppo gli infortuni e l'espulsione mi hanno bloccato, ma voglio aiutare molto di più questo Milan".

Dicembre pieno di impegni: "Cruciale, importantissimo. Abbiamo sette gare più l'Europa League in cui ci giochiamo moltissimo per la zona Champions e per passare il turno in Europa League".