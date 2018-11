Higuain: "Mai chiesto di andare via dal Milan. Ho la testa qui. Non mi sento la stella della squadra"

Queste le prime parole di Gonzalo Higuain in conferenza stampa: “Ho tanta voglia. È stato bello vedere la prestazione della squadra a Roma. Domani abbiamo una gara importante e spero di aver imparato dagli errori che ho fatto con la Juventus. Voglio tornare a fare gol e aiutare la squadra facendo quello che mi dice il mister. Sono concentrato solo su questo. Posso dare di più e dimostrare di più, anche per quello che la società ha speso per prendermi”.

Sul rapporto con Gattuso: “C’è grande rispetto e un ottimo rapporto. Ho una relazione aperta, diciamo quello che pensiamo e faccio quello che mi chiede. Siamo due persone simili a livello caratteriale. È un rapporto sano”.

Sugli obiettivi in campionato: “Siamo in un momento delicato a livello d’infortuni, prima della sosta abbiamo un mese importante. Dobbiamo passare il turno in Europa League e stare attaccati alla zona Champions”.

Sulle voci di mercato: "Mai chiesto di andare via, ve lo ha già detto il mister. Ho la testa qui e non mi sento la stella della squadra. Sono venuto qui per dare una mano".