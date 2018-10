Higuain: "Sto bene, al Milan ho trovato quello che cercavo"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain ha esternato tutta la sua gioia per la scelta fatta in estate: "Mi sento bene, sto attraversando un momento di forma ottimo e quindi lo sto sfruttando, anche grazie a un mister capace di esprimere il calcio che piace a me. Spero che tutto continui così. Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all’epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un Mondiale non bello, ho trovato quello che stavo cercando. Nello spogliatoio l’approccio è stato bellissimo. Sono solo dispiaciuto per la classifica perché meriteremmo di stare più in alto, ma per il resto mi sento in un momento buonissimo della mia vita sia a livello mentale che professionale".