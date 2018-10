Higuain su De Laurentiis: "Tutti hanno problemi con lui"

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain fa parte dell’elenco di chi non si è lasciato bene con De Laurentiis. Ecco le parole del Pipita in merito alla questione: "No ma è colpa di tutti noi, non sua... Lavezzi si è lasciato male, Cavani idem, con Sarri in panchina è stato contattato un altro allenatore, e con me si è preso 94 milioni (90, ndr). Tutti hanno problemi con lui e la gente insulta gli altri. Io con i tifosi del Napoli non ho nulla da dire di negativo, sono stati tre anni bellissimi. Mi hanno amato e ora mi odiano. Un giorno racconterò quello che penso, ora non posso".