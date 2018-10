Higuain su Gattuso: "È diverso dagli altri, tira fuori il meglio di me"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain, tra le altre cose, ha elogiato il tecnico Gennaro Gattuso: "Ha qualcosa di diverso, ti guarda in faccia e senti quanto ama il calcio. Lui sta provando a tirarmi fuori il meglio, e apprezzo molto chi fa così con me. La squadra sta dalla sua parte. È una persona molto intensa, che muore per suoi giocatori. Non crediate che gli allenatori siano tutti così, non ce ne sono molti. È un onore essere allenato da lui, ho fatto la scelta giusta perché mi sta migliorando. Sarri è il tecnico quello che mi ha fatto esprimere al meglio e Gattuso gli somiglia molto: ha una voglia matta di vincere che a me piace da morire".