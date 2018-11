Higuain sull'espulsione: "Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Non succederà più"

Intervistato da Sky, Gonzalo Higuain ha commentato così l'espulsione contro la Juve e la squalifica per due giornate: "Sono andato a spiegare le mie ragioni, ma non è servito. Hanno deciso così. Ho sbagliato, ho chiesto scusa ma sono sicuro che non succederà più. Abbiamo un mese importante da qui alla fine del girone di andata. Tutti possono dire quello che vogliono, non credo sia giusto parlare di riscatto. Ho fatto uno sbaglio e da quello sbaglio ho imparato. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato ad investire su di me. Credo sia una cosa normale questa, lo fanno tutti i giocatori".