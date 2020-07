Ibra: "A Gazidis ho detto che il Milan non è il mio grande Milan. Avevo bisogno di avere spiegazioni sul futuro"

Nell'intervista rilasciata a SportWeek, come riporta questa mattina in anteprima La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato anche sul famoso confronto che ha avuto a Milanello qualche settimana fa con l'ad rossonero Ivan Gazidis. Queste le sue dichiarazioni: "Ho parlato per me e per la squadra, è stato un confronto necessario. Non era cattiveria la mia. Ma avevo bisogno di avere spiegazioni sul futuro, il mio e quello del Milan. Ho detto che il Milan non è il mio grande Milan, è vero. Ma dobbiamo fare tutto il meglio possibile anche in questa situazione. Sino alla fine. Ibra c’è, ci pensa Ibra. Io devo esserci per forza o li perdi i tifosi".