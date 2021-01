Ibra esalta Pioli: "Ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra"

Zlatan Ibrahimovic, nella lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato così del suo rapporto con Stefano Pioli: "Lui allena, io gioco. Lui mi chiede di fare certe cose e io eseguo. Ha fiducia in me e mi dà istruzioni che mi piacciono. Un buon bilanciamento dei compiti. Mi trovo bene in campo e fuori. Lo scorso anno era anche lui nella situazione di non sapere se il giorno dopo avrebbe lavorato o no. Un altro avrebbe salutato dicendo: grazie, vado dove c’è un domani. Lui invece ogni giorno mandava messaggi di rassicurazione ai calciatori. E ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra".