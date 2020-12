Ibra: "Non temo la vecchiaia, ogni giorno metto pressione a me stesso"

Trentanove anni e non sentirli. Guai a dare del vecchio a Ibrahimovic. Il campione svedese ha dimostrato con i fatti, sul campo, di essere ancora al top. "Tutti dicono che sono vecchio perché ho 39 anni - ha dichiarato a Sportweek - io non voglio avere vantaggi, voglio essere come gli altri, sullo stesso livello, alle stesse condizioni, così metto pressione a me stesso tutti i giorni. Ma la vecchiaia non mi fa paura. Tutte le volte che ho fatto dei programmi, non è andata come volevo. Sono più per carpe diem. Ogni giorno è un nuovo giorno, quel che succede succede. Bisogna stare bene in salute innanzitutto e far stare bene tutti quelli che ti sono intorno, positive energy e positive vibes. Vibrazioni positive. Perché da un momento all'altro può cambiare tutto".