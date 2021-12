Ibrahimovic: "Pensavo di riportare il Milan in alto quando ho firmato. Per tanti anni i tifosi non hanno goduto come stanno godendo ora"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Immaginavo di riportare a questi livelli il Milan. Questa era la mia visione e la mia sfida quando ho firmato. Non bisogna mollare e pensare che sia possibile. Sono felice per i tifosi, per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso. Spero che possiamo ridare quella felicità ai tifosi ma finchè non vinci un trofeo non abbiamo fatto niente"