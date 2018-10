Ielpo a MN: "Donnarumma? Ultimo errore di una catena. Gigio l'ha letta male, ma prima di lui..."

Con Mario Ielpo, ex portiere rossonero ed opinionista di punta di Milan TV, la redazione di MilanNews.it ha analizzato l'ultimo minuto del derby, quello marchiato dal gol vittoria di Mauro Icardi: "Il portiere è l'ultimo. Quando gli tirano in porta, specialmente in un'azione in cui la squadra avversaria non sta andando in contropiede, l'errore in generale della squadra c'è. Per dire due errori oltre a quello di Donnarumma, ad esempio, non si capisce perchè Romagnoli sia dovuto uscire sull'esterno. Romagnoli doveva farlo, ben intesi, ma lì ci doveva essere il terzino. Ad un minuto dalla fine i due centrali devono essere in mezzo. Icardi fa una finta a Musacchio di andare incontro al pallone e così ha ingannato il difensore del Milan. L'errore più grande, poi, è evidente che sia del portiere. Gigio l'ha letta male .