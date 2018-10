Ielpo a MN: "Higuain ha avuto due mezzi palloni, i miracoli ancora non può farli. Molto bene Biglia, su Çalha..."

Per analizzare le prove dei singoli rossoneri nel derby, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Mario Ielpo. Queste le parole dell'ex portiere rossonero.

Ieri sera è mancato il tridente offensivo alla squadra di Gattuso?

"Ad Higuain se vogliamo dirgli qualcosa dobbiamo dirgli che doveva far gol sulle 2 mezze palle che ha avuto, ma sarebbero stati due miracoli suoi. Per me anche Suso non ha fatto una partita brutta, a differenza di Calhanoglu che non mi è piaciuto. Bonaventura si è visto pochissimo. L'unico che ha giocato veramente bene è stato Biglia".