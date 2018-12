Ielpo a MTV: "Gazidis? Ottime impressioni da Milanello, c'è tutto per fare bene"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan e opinionista del club channel rossonero, è stato ospite de 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni su Ivan Gazidis: "Il Milan inizia ad essere schierato bene sia in campo che fuori, nell'undici di gioco e in dirigenza. C'è sicurezza economica ed il team dirigenziale mi pare assemblato al meglio. C'è un presidente esperto, un manager come Gazidis con illustri risultati alle spalle e poi la coppia Leonardo-Maldini che completa tutto il quadro sportivo per conoscenza e capacità. Parlando del 'nuovo arrivato', Ivan Gazidis ha subito lasciato il segno a Milanello. Le 'mura' del centro sportivo mi hanno raccontato di impressioni incredibilmente favorevoli, si può lavorare bene".