Ielpo a MTV: "Gol Correa? Molto difficile da parare, ma vi spiego perchè Donnarumma avrebbe potuto fare di più"

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Milan TV, nel corso de 'L'Inferno del Lunedì'. L'ex portiere del Milan ha analizzato le responsabilità dei giocatori rossoneri in occasione del gol subito da Correa: "E' un problema, forse, di mentalità del Milan, che si schiaccia un pochino troppo dietro. Nel caso del gol, Zapata non respinge in modo perfetto e Kessie è in ritardo su Correa. Sinceramente io avrei tolto Suso e Calhanoglu e avrei messo dentro gente che correva un po' di più. Castillejo negli ultimi cinque minuti di partita ti può fare un contropiede. Queste emergenze stanno dimostrando che questi giocatori, quando vengono messi alla prova, tirano fuori partite importanti. Invece se pensiamo ad inizio anno, sembrava che non si potesse toccare nulla nè dal punto di vista degli uomini nè dei moduli. Gol della Lazio? Donnarumma, insieme a Bakayoko e Kessie, è stato il migliore in campo del Milan. Questo gol è molto difficile da parare. Detto il portiere non deve stare con i piedi in volo mentre il calciatore avversario sta caricando il tiro. Non torna geometricamente questo gol subito: c'è troppa distanza tra pallone, palo e portiere, perchè il pallone non entra a fil di palo".