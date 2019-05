Ielpo: "Reina? Importante avere senatori così al Milan, lo vorrebbe ogni tecnico"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, presente a 'L'Inferno del Lunedì' a Milan TV ha analizzato la stagione del secondo portiere spagnolo: "Reina è un grande personaggio, a prescindere che giochi o meno riesce sempre a farsi sentire sia in campo che nello spogliatoio. È importante avere gente così in rosa, in squadra, è ovvio che un allenatore tenda a costruirsi uno zoccolo di giocatori di questo tipo sul quale poi far affidamento per tenere insieme tutti gli altri. Anche se è qui da solo un anno, è già un senatore".