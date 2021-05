Ielpo sulla stagione del Milan: "Poche volte nella storia si è vista una squadra così"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma: "Il Milan ha fatto una cosa straordinaria. Questo risultato certifica ciò che si è visto sul campo, avendo dovuto superare delle difficoltà incredibili per raggiungere obiettivi importantissimi. I ragazzi, in una maniera o nell'altra, ci sono riusciti crescendo. Quella di domenica è una svolta epocale: con questo risultato la crescita continuerà verso lo stabile livello del Milan. Poche volte nella storia di questo gioco si è vista una squadra così, capace di cambiare gli interpreti da una partita all'altra per tanti motivi non dipendenti dalle scelte dell'allenatore e di fare comunque risultato".