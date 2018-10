Il fratello di Conte: "Nessun contatto con il Real"

Antonio Conte resta il grande sogno del Milan per la panchina. Le voci di mercato, però, stanno accostando sempre con maggiore insistenza l’ex commissario tecnico azzurro al Real Madrid. Stando alle indiscrezioni, infatti, l’allenatore pugliese sarebbe in cima alla lista di Florentino Perez in caso di esonero di Julen Lopetegui. A tal proposito, il fratello di Conte ha parlato ai microfoni di Cadena Ser: "Antonio al momento è in vacanza, non ha ricevuto nessuna telefonata dal Real. Sicuramente possiamo dire che è un grandissimo club, ma per ora non ci sono stati contatti".