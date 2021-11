Il primo tecnico di Adli: "Faceva tutto, anche il portiere. Mi ha anche insegnato una cosa"

Moulay Chebab, primo allenatore di Adli all'US Villejuif, si è così espresso a gianlucadimarzio.com sui primi passi da calciatore del futuro rossonero: "Inutile dirvi che fosse di un livello superiore rispetto agli altri ragazzi. Faceva tutto: difensore, centrocampista, attaccante, e quando ci fischiavano contro un calcio di punizione dal limite dell’area, gli dicevo di andare in porta". Come? "Sì, in porta. Gli dicevo ‘Mettiti accanto al portiere e togli la palla con la testa’. Riusciva a fare anche quello. Quando firmò col PSG era con loro durante la settimana, ma nel weekend se aveva tempo libero passava a salutarci. Stava con noi a pranzo o a cena, spesso offriva la pizza a tutti. Altre volte stava con me in panchina durante le partite, oppure prima delle partite si metteva a fare le linee di fondo campo se ci mancava il personale. E ti dirò di più: lui a me ha insegnato tante cose. Ad esempio: mi ha detto che a fine primo tempo è importante dare energia ai ragazzi con un po’ di cibo. Io non davo mai niente ai miei calciatori perché credevo che facesse male; invece lui mi ha insegnato questo perché lo aveva visto fare al PSG. Adesso lo faccio sempre".