Imborgia su Ibra al Milan: "Sì, io ci credo"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Antonio Imborgia ha parlato del Milan in vista della sessione di gennaio: "Chi può avere bisogno di fare qualche movimento in più perché ha avuto una serie di infortuni potrebbe essere il Milan, un po’ per le defezioni e un po’ per la classifica. Ibra potrebbe essere, in questo momento, una soluzione. Non so quali siano le condizioni, ma è un orgoglioso e se va al Milan e perché sa di poter fare qualcosa di positivo e importante. Non andrebbe al Milan per fare la comparsa. Sì, a Ibra in rossonero ci credo".